Невио Скала: "В "Спартаке" меня никто не предупредил, что Титов отстранен за допинг"

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала в интервью "СЭ" отметил, что в 2004 году красно-белые под его руководством не имели шансов стать чемпионами. По словам итальянца, его даже не предупредили о том, что Егор Титов будет вынужден пропустить сезон из-за дисквалификации за употребление бромантана.

– В 2004 году вы покинули "Спартак" после сентябрьского 21-го тура, когда клуб находился на 8-м месте. На этой же строчке он и завершил сезон. Оглядываясь назад и положа руку на сердце, ответьте, пожалуйста: "Спартак" мог в том году стать чемпионом?

– Это было абсолютно невозможно. Вдруг выяснилось, что ведущий футболист (Егор Титов. – Прим. А.П.), вокруг которого я выстраивал игру в подготовительный период, будет вынужден пропустить се­зон из-за допинга. И никто меня об этом не предупредил, хотя руководство все заранее знало. У нас был хороший коллектив, но по игровым качествам составы у ЦСКА, "Зенита" и победившего в чемпионате "Локомотива" нас превосходили.

– От вас требовали наладить традиционный спартаковский стиль?

– Разговоров на такую тему со мной не вели. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полное интервью Невио Скалы