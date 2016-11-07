Невио Скала: "Меня не удивит, если Каррера добьется в "Спартаке" хороших результатов"

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала считает, что нынешний наставник красно-белых Массимо Каррера имеет все необходимое, чтобы добиться успеха. По словам итальянского специалиста, его соотечественник многому научился у Антонио Конте, когда работал вместе с ним в "Ювентусе".

– Меня не удивит, если Каррера добьется в "Спартаке" хороших результатов, – цитирует Скалу itasportpress.it. – Он долго работал с Антонио Конте и научился важным вещам как в тактическом, так и в психологическом планах. Он знает, как мотивировать свою команду. "Спартак" выглядит органично, а то, что в команде есть игроки с опытом в других лигах, такие как Фернанду и Боккетти, еще повышает класс команды. Добавлю, что российский футбол может извлечь пользу из игроков, которые играли в других чемпионатах.