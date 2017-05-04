Невио Скала: "Горд, что Каррера представляет итальянскую тренерскую школу"

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала в интервью "СЭ" отметил, что рад за нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреру, с которым команда лидирует в чемпионате. По его словам, итальянец смог создать благоприятную психологическую обстановку в команде.

– Рады за Карреру?

– Не только рад, но и горд, что он достойно представляет итальянскую тренерскую школу, которая в очередной раз доказывает свою успешность. Карло Анчелотти за три тура до конца выиграл с "Баварией" чемпионат Германии, Антонио Конте лидирует в Англии с "Челси". В прошлом больших побед добивались Фабио Капелло, Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи, Роберто Манчини…

– Чем же, на ваш взгляд, выделяется итальянская школа?

– Прежде всего умением создать благоприятную психологическую обстановку. Игроки должны верить тренеру и быть готовыми биться за него и партнеров.

– А как же тактика?

– Она, конечно, тоже важна, но уже во вторую очередь. Любая схема будет работать только при правильном настрое. На первом месте – психология. Необходимо сплотить коллектив. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полное интервью Невио Скалы