22:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Невио Скала: "Федун должен предоставить Каррере больше независимости"

0
0
0

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала считает, что владелец красно-белых Леонид Федун должен создать для наставника команды Массимо Карреры спокойные условия для работы. По словам итальянского специалиста, его соотечественник должен получить больше независимости и самостоятельно принимать решения.

– Глава "Спартака", которого я очень уважаю и к которому отношусь с большим почтением, должен дать Каррере больше независимости в принятии решений, – цитирует Скалу itasportpress.it. – Знаю, что у Федуна не так много свободного времени, которое он может уделять команде. Однако его присутствие остается значимым и служит во благо всем. Тем не менее, он не должен быть слишком требовательным и чрезмерно жестко оценивать работу Карреры. Наставник должен спокойно выполнять свою работу.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ