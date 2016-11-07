Невио Скала: "Федун должен предоставить Каррере больше независимости"

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала считает, что владелец красно-белых Леонид Федун должен создать для наставника команды Массимо Карреры спокойные условия для работы. По словам итальянского специалиста, его соотечественник должен получить больше независимости и самостоятельно принимать решения.

– Глава "Спартака", которого я очень уважаю и к которому отношусь с большим почтением, должен дать Каррере больше независимости в принятии решений, – цитирует Скалу itasportpress.it. – Знаю, что у Федуна не так много свободного времени, которое он может уделять команде. Однако его присутствие остается значимым и служит во благо всем. Тем не менее, он не должен быть слишком требовательным и чрезмерно жестко оценивать работу Карреры. Наставник должен спокойно выполнять свою работу.