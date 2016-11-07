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Невио Скала: "Думаю, что это хороший год для "Спартака"

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Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала считает, что осечка "Зенита" в матче 13-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:2) придаст красно-белым дополнительных сил. Однако, по словам итальянского специалиста, питерцы остаются серьезным конкурентом в борьбе за чемпионство.

– К "Зениту" нужно относиться с полной серьезностью, ведь командой руководит Мирча Луческу, – цитирует Скалу itasportpress.it. – Однако я думаю, что это хороший год для "Спартака". Осечка "Зенита" в матче с "Тереком" позволила красно-белым укрепиться на первом месте турнирной таблицы. Это придаст дополнительных сил игрокам в дальнейшей борьбе, а также добавит энтузиазма фанатам.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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