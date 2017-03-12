Нету выбил мяч из ворот "Амкара"

Защитник "Зенита" Луиш Нету был уверен в том, что его команда по правилам забила гол в матче 19-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 8-й минуте встречи после розыгрыша штрафного удара забежавший в чужие ворота португалец невольно вынес мяч из створа пермяков.

Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным гол или офсайд не зафиксировала и продолжила игру.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"