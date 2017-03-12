11:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Нету выбил мяч из ворот "Амкара"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету был уверен в том, что его команда по правилам забила гол в матче 19-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 8-й минуте встречи после розыгрыша штрафного удара забежавший в чужие ворота португалец невольно вынес мяч из створа пермяков.

Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным гол или офсайд не зафиксировала и продолжила игру.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Проба положительна

Нету за спартачок)? Фудун зп Миллера перебил)?

13:34

Andrey_Veselov

цирк из Перми уехал, клоуны остались

13:13

marksan

Клоуны, однако!

12:35

ИГл

На автомате сыграл...

12:15

vard432

Мозгов Нету

12:10

Exsorsist

Мяч тогда засчитан, когда он полностью пересек ленточку. В данном случае этого нет.

12:01

shpasic

рефлекс)

12:00

Басист

Ну так-то это его прямая обязанность - из пустых ворот мячи выбивать))) Ну подумаешь, воротами ошибся, они просто ближе были, как в "Приключениях Электроника"))

11:58

майор99

Судья испугался, что его в аммиаке утопят.

11:52

grroznyi85

Ахахах. Нету вредитель какой-то.)))

11:50

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