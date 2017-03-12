Нету выбил мяч из ворот "Амкара"

Защитник "Зенита" Луиш Нету был уверен в том, что его команда по правилам забила гол в матче 19-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 8-й минуте встречи после розыгрыша штрафного удара забежавший в чужие ворота португалец невольно вынес мяч из створа пермяков.
Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным гол или офсайд не зафиксировала и продолжила игру.
Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
#АмкарЗенит Нету уверен, что гол был, но судья так не думает. Ждем мнения экспертов– СЭ Зенит (@zenit_se) 12 марта 2017 г.
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7 - фантастический момент – Шатов со штрафного отправил мяч с острого угла в ворота, рикошет и, кажется, Нету немного помешал голу.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 12 марта 2017 г.
Проба положительна
Нету за спартачок)? Фудун зп Миллера перебил)?
13:34
Andrey_Veselov
цирк из Перми уехал, клоуны остались
13:13
marksan
Клоуны, однако!
12:35
ИГл
На автомате сыграл...
12:15
vard432
Мозгов Нету
12:10
Exsorsist
Мяч тогда засчитан, когда он полностью пересек ленточку. В данном случае этого нет.
12:01
shpasic
рефлекс)
12:00
Басист
Ну так-то это его прямая обязанность - из пустых ворот мячи выбивать))) Ну подумаешь, воротами ошибся, они просто ближе были, как в "Приключениях Электроника"))
11:58
майор99
Судья испугался, что его в аммиаке утопят.
11:52
grroznyi85
Ахахах. Нету вредитель какой-то.)))
11:50