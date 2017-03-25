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Ненад Милияш: "С нетерпением жду игры "Црвены Звезды" против братского для нас "Спартака"

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Полузащитник "Црвены Звезды" Ненад Милияш в преддверии товарищеского матча против "Спартака" вспомнил, что уже играл против красно-белых девять лет назад. Хавбек подчеркнул, что с нетерпением ждет предстоящей встречи.

– Я играл против "Спартака" еще в 2008 году, это был контрольный матч, – цитирует клубная пресс-служба Милияша. – А вот в 2014 году я пропустил игру на "Открытие Арене" против нашего братского клуба. С нетерпением жду встречи против команды, с которой мы в течение многих лет поддерживаем прекрасные, дружеские отношения.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"

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Материалы REN-TV

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