Неманья Пейчинович: "Самедов? Как говорят в Сербии: "Кого нет – без того можно"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к переходу полузащитника железнодорожников Александра Самедова в "Спартак".

– Вы рассказывали, что любите ходить в ресторан Самедова, и он всегда угощал команду. Теперь дорога туда закрыта?

– (Смеется.) Нет, Самедов – хороший человек, он не будет так себя вести. У нас остались нормальные отношения. А в ресторане у него мы были не так часто. Раза три-четыре, наверное, собирались всей командой. Место и правда отличное, там вкусная еда.

– Для "Локомотива" расставание с Самедовым – большая потеря?

– Он был одним из лидеров, но нашел причины уйти. Какие – я не знаю. Но, как говорят у нас в Сербии: "Кого нет – без того можно".

– "На нет и суда нет" – в этом смысле?

– Не совсем. С Самедовым было хорошо. Но и без него мы грозная сила. (Филипп ПАПЕНКОВ)