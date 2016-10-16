Натан Бартфельд: "Матч "Спартак" - ЦСКА должен судить Николаев"

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд считает, что игру 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА должен обслуживать исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Николаев. Действующий судья стал исполнять обязанности главы департамента на прошлой неделе после отставки Валентина Иванова.

– Николаев достоин того, чтобы отработать матч "Спартак" – ЦСКА, – цитирует ТАСС Бартфельда. – Он возглавил департамент судейства с условием, что сможет продолжать работу арбитра. Руководство РФС должно назначить его на матч или он сам должен это сделать. Если говорить о его качествах, то у него просто великолепная базовая основа судейства. После назначения на новую должность у него нет шансов плохо провести игру. Он ее отсудит так, как умеет – на самом высшем уровне.

Мешков тоже может достойно отработать, у него отличное качество судейства уже долгий период времени, очень сильная базовая основа, он всегда работает ровно, без явных срывов. Если даже и случаются ошибки, то одна за год, а не из тура в тур. Портить свой имидж как арбитра ФИФА он точно не будет, он сможет продемонстрировать весь свой потенциал в такой тяжелой игре.