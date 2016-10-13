Наиль Измайлов: "В скором времени объявим о начале сбора средств на памятник Черенкову"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о помощи клубом семье Федора Черенкова в установке памятника на могиле легендарного футболиста красно-белых, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Пообщались с родственниками, ведем диалог. Клуб окажет содействие. Встречались со скульптором, поговорили с фондом, который есть у нас и у "Фратрии". В скором времени объявим о начале сбора средств на памятник, болельщики тоже смогут помочь в этом благом деле. Клуб в любом случае оплатит необходимую сумму. Написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы дали возможность установить памятник и расширили территорию захоронения. Семье Артема Безродного "Спартак" тоже выделил определенную сумму в качестве материальной поддержки.