Наиль Измайлов: "Трахтенберг – это бренд. Он нужен "Спартаку"

В пятницу вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов провел мастер-класс для студентов и выпускников факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA, среди которых был и корреспондент "СЭ".

Отметим, что на днях Измайлов стал заместителем председателя совета директоров красно-белых. По его словам, во второй половине июня, после выхода команды из отпуска, он планирует провести в Тарасовке пресс-конференцию, в которой примут участие он сам, а также генеральный директор Сергей Родионов и коммерческий директор Александр Атаманенко, функции которого также расширяются.

Общение Измайлова со студентами длилось без малого три часа. Он подробно рассказал о структуре клуба, о стратегии развития, о работе с болельщиками, маркетинге, и даже о проблемах, с которыми столкнулся "Спартак" из-за проведения на стадионе в Тушине Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Кроме того Измайлов опроверг многочисленные слухи, согласно которым "Спартак" может сменить главу департамента по связям с общественностью. Сейчас этот пост занимает Леонид Трахтенберг.

– Слухов всегда хватает. Могу заверить: Трахтенберг никуда не уходит. Он мне нужен. Это фигура. Это бренд. И большой профессионал. Он останется в "Спартаке". (Филипп ПАПЕНКОВ)