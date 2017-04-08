Наиль Измайлов: "Спартак" выступает против создания закрытой лиги в РФПЛ"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что клуб выступает против того, чтобы премьер-лига стала закрытой. Ранее генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов выразил мнение, что российскому футболу следует рассмотреть создание системы лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5 - 10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели.

– Мы не "за" и не "против" сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании премьер-лиги, – приводит ТАСС слова Измайлова. – Нужно, чтобы у клубов были поля, стадионы, вся инфраструктура, необходимое финансирование и так далее. Мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги, аналогом которой является КХЛ.