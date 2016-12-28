04:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Победа "Спартака" в чемпионате была бы выгодна всему российскому футболу"

0
0
0

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал про экономическую ситуацию в клубе, отметив, что возможная победа красно-белых в чемпионате выгодна всему российскому футболу. По его словам, по посещаемости клубу нет равных в России.

– Безусловно, отражается. Это очевидно хотя бы потому, что средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тыс. человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет "Спартак", люди охотнее идут на стадион. По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги. В общем, "Спартак" – это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира.

– Из чего формируются доходы клуба?

– Как и везде, из продажи прав на телетрансляции, продажи рекламных прав, доходов от проведения матчей, мерчандайзинга и трансферов. Хотя трансферная часть бюджета обычно подсчитывается отдельно. В Европе доходы от телеправ в среднем составляют 25–30 процентов от общей суммы – это как раз если не учитывать трансферы. А у нас в России – менее 3 процентов.

Дополнительная информация

http://www.kommersant.ru/doc/3182879

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ