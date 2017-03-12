На телеканале "Наш футбол" не показали послематчевое флеш-интервью Луческу

Во время трансляции матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0) на телеканале "Наш футбол" не было показано флеш-интервью с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу до окончания прямого эфира из Перми.
Возможно, специалист после финального свистка решил пойти в раздевалку своей команды и так и не вышел к телевизионщикам до того, как трансляция завершилась.
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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
lea197589
в пользу спартака он ошибался
13:59
merniloskut
Коня увели у Луческу, пока он фразами торговал...
13:54
grover
Штраф бамжам лям зелени..и всё..идём дальше.
13:49
Нубяшка
нельзя сказать что как то повлияло. можно просто сказать что этот судья не уровень футбола
13:47
James Gang
"Возможно, специалист после финального свистка пойти в раздевалку своей команды".----------Пойти раздать люлей Дзюбе и Коке?
13:44