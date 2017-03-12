13:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На телеканале "Наш футбол" не показали послематчевое флеш-интервью Луческу

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Во время трансляции матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0) на телеканале "Наш футбол" не было показано флеш-интервью с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу до окончания прямого эфира из Перми.

Возможно, специалист после финального свистка решил пойти в раздевалку своей команды и так и не вышел к телевизионщикам до того, как трансляция завершилась.

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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lea197589

в пользу спартака он ошибался

13:59

merniloskut

Коня увели у Луческу, пока он фразами торговал...

13:54

grover

Штраф бамжам лям зелени..и всё..идём дальше.

13:49

Нубяшка

нельзя сказать что как то повлияло. можно просто сказать что этот судья не уровень футбола

13:47

James Gang

"Возможно, специалист после финального свистка пойти в раздевалку своей команды".----------Пойти раздать люлей Дзюбе и Коке?

13:44

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