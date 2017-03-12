На телеканале "Наш футбол" не показали послематчевое флеш-интервью Луческу

Во время трансляции матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0) на телеканале "Наш футбол" не было показано флеш-интервью с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу до окончания прямого эфира из Перми.

Возможно, специалист после финального свистка решил пойти в раздевалку своей команды и так и не вышел к телевизионщикам до того, как трансляция завершилась.

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"