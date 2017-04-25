На стадионе "Спартака" укрепили газон

На домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена" к чемпионату мира 2018 года поле усилено по новейшей технологии, информирует sispitches.com.
Естественный газон прошит синтетическими волокнами по технологии SISGrass, что сделает его более устойчивым по сравнению с обычным натуральным газоном. На нем можно будет проводить больше матчей, а трава будет восстанавливаться быстрее.
Такой же газон устроен в "Лужниках". Также его планируют использовать и на других стадионах чемпионата мира 2018 года.
ny neru
С.Мороз ? - отморозок? в Санкт-Петербурге на сегодняшний день самый лучший газон.
10:30
Don
shpasic, ты нам свою помойку не рекламируй)
20:22 25 апреля
shpasic
такой же современный, как на Распил-Арене, наверное.
18:39 25 апреля
С.Мороз
А старый газон пусть Спартак в качестве благотворительной помощи передаст Зениту,а то ей богу на таком стадионе иметь такой газон как в Питере просто позор !!!
17:51 25 апреля