На стадионе "Спартака" укрепили газон

На домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена" к чемпионату мира 2018 года поле усилено по новейшей технологии, информирует sispitches.com.

Естественный газон прошит синтетическими волокнами по технологии SISGrass, что сделает его более устойчивым по сравнению с обычным натуральным газоном. На нем можно будет проводить больше матчей, а трава будет восстанавливаться быстрее.

Такой же газон устроен в "Лужниках". Также его планируют использовать и на других стадионах чемпионата мира 2018 года.