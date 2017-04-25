17:16 25 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На стадионе "Спартака" укрепили газон

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На домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена" к чемпионату мира 2018 года поле усилено по новейшей технологии, информирует sispitches.com.

Естественный газон прошит синтетическими волокнами по технологии SISGrass, что сделает его более устойчивым по сравнению с обычным натуральным газоном. На нем можно будет проводить больше матчей, а трава будет восстанавливаться быстрее.

Такой же газон устроен в "Лужниках". Также его планируют использовать и на других стадионах чемпионата мира 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ny neru

С.Мороз ? - отморозок? в Санкт-Петербурге на сегодняшний день самый лучший газон.

10:30

Don

shpasic, ты нам свою помойку не рекламируй)

20:22 25 апреля

shpasic

такой же современный, как на Распил-Арене, наверное.

18:39 25 апреля

С.Мороз

А старый газон пусть Спартак в качестве благотворительной помощи передаст Зениту,а то ей богу на таком стадионе иметь такой газон как в Питере просто позор !!!

17:51 25 апреля