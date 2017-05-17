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На стадионе "Спартака" убрали сетки за воротами

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На "Открытие Арене" перед матчем 29-го тура премьер-лиги "Спартак""Терек" убрали сетки за воротами, также вокруг поля нет и рекламных бортов.

После игры красно-белым будет вручен кубок за победу в чемпионате России, клуб пустит болельщиков на поле.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" // 
Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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