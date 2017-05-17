На стадионе "Спартака" убрали сетки за воротами

На "Открытие Арене" перед матчем 29-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Терек" убрали сетки за воротами, также вокруг поля нет и рекламных бортов.

После игры красно-белым будет вручен кубок за победу в чемпионате России, клуб пустит болельщиков на поле.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!