На стадионе "Спартака" убрали сетки за воротами

На "Открытие Арене" перед матчем 29-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Терек" убрали сетки за воротами, также вокруг поля нет и рекламных бортов.
После игры красно-белым будет вручен кубок за победу в чемпионате России, клуб пустит болельщиков на поле.
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
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Итак, друзья, ситуация следующая: нет не только сетки за воротами, но и рекламных бортов :)))) зато есть стюарды в большом количестве pic.twitter.com/VamLOJojMe– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 17 мая 2017 г.
Вот такие бортики сегодня у трибуны А. pic.twitter.com/9K93OMK7xr– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 17 мая 2017 г.
Готовят что-то крутое :)))) pic.twitter.com/7Eza6nIINE– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 17 мая 2017 г.