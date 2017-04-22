Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург". Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, раздвижная крыша нового стадиона, находясь в закрытом положении, протекает.
Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Матч ещё не начался, а крыша уже протекает 🙄 pic.twitter.com/dFikFfe8Bz– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 апреля 2017 г.
serenky25
Кстати эти придурки файера все же запалили. Пожарная система не сработала... Но хвала строителям. Сквозь огромные щели в крыше все быстро выдуло!!
14:57
Русский Я
это святое место, стадион уже мироточить стал)))
14:51
Хряк
Производственник Сколько радости у нищебродов 14:33------------------Имхо, румынские производственники строили с бригадиром мистером Луческу, он же - цыганский барон )))))))))
14:48
Чупа-чупас
Гоша бедный! Что, замочило бедолагу, сахарный вы наш?
14:47
Хряк
nikvp Орлов сказал, что дворец футбола построили. 14:26------------Геннадий Сергеевич там будет гнездиццо)))))
14:46
Хряк
НА СТАДИОНЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ПРОТЕКАЕТ КРЫША-------------- И в сартире нет воды ))) Бу-га-га)))))))))
14:44
Производственник
Сколько радости у нищебродов
14:33
ростовский свин
неу дивлюсь если там во время матча что нибудь рухнет.... короче с этим стадио питер так опозорился !!! как там слоган был - великому городу - лучший стадион!!! бугага!!!))))))вот до чего доводят понты и пафос неподкрепленные мозгами.
14:31
nikvp
Орлов сказал, что дворец футбола построили.
14:26
serenky25
Думаю между матчами надо провести на стадионе танковый биатлон. (мото шоу уже было). Потом взять 1 лярд. на восстановление.
14:23
Аристократ_
ахаха, еще 1 млрд рублей дайте распил-арене
14:15
kingarthur
Есть ли вообще в Питере что-то хорошее ? Когда-то ведь был нормальный город.
14:13
serenky25
Кто там знает? Поле все еще вибрирует, или его гвоздями прибили?
14:10
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Даже уже неохота прикалываться и стебаться над этим САРАЕМ......
14:07
Ботаникум
Thomas_Boy --- Точно! Не стадион, а просто "петросян" КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!! Правда, НЕ НА ХАЛЯВУ!?..........
14:02
Ботаникум
"Здравствуйте! Я Ваша "КРЫША"!!!......" А если ещё и "ДНО" вышибет у "Санкт-Петербурга"!?..... Планета сможет треснуть от РЖАЧКИ!!!!!!
14:00
Thomas_Boy
Московитые завидуют, да.
13:58
Джон....Сильвер
Клоуны питерские!
13:55
serenky25
Что бы не дай бог не зажгли, надо что бы не забили. Вперед Уралмаш!
13:55
баламошка
serenky25 А реально..что будет если файеры зажгут?? Крыша пока раздвинется там уже откачивать будет некого.///////////////////////////Голубцы построили Аквапарк)
13:52
Мару_Саймон
Это все украинский след. разваливают Россиюшку, предатели, пятая колонна!
13:51
serenky25
А реально..что будет если файеры зажгут?? Крыша пока раздвинется там уже откачивать будет некого.
13:50
shpasic
это, наверное, проверка противопожарной системы, которая смоет тех фанатов, которые будут жечь файеры))
13:48
баламошка
shpasic ахахаха))///////////Шпасик, только очень громко не смейся, а то крыша может рухнуть от хохота)
13:45
shpasic
ахахаха))
13:42
баламошка
Бугага))) Каждый день одно сплошное "Бугага))" на Распилке))
13:40