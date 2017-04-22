13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На стадионе "Санкт-Петербург" протекает крыша

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Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург". Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, раздвижная крыша нового стадиона, находясь в закрытом положении, протекает.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (26)
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serenky25

Кстати эти придурки файера все же запалили. Пожарная система не сработала... Но хвала строителям. Сквозь огромные щели в крыше все быстро выдуло!!

14:57

Русский Я

это святое место, стадион уже мироточить стал)))

14:51

Хряк

Производственник Сколько радости у нищебродов 14:33------------------Имхо, румынские производственники строили с бригадиром мистером Луческу, он же - цыганский барон )))))))))

14:48

Чупа-чупас

Гоша бедный! Что, замочило бедолагу, сахарный вы наш?

14:47

Хряк

nikvp Орлов сказал, что дворец футбола построили. 14:26------------Геннадий Сергеевич там будет гнездиццо)))))

14:46

Хряк

НА СТАДИОНЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ПРОТЕКАЕТ КРЫША-------------- И в сартире нет воды ))) Бу-га-га)))))))))

14:44

Производственник

Сколько радости у нищебродов

14:33

ростовский свин

неу дивлюсь если там во время матча что нибудь рухнет.... короче с этим стадио питер так опозорился !!! как там слоган был - великому городу - лучший стадион!!! бугага!!!))))))вот до чего доводят понты и пафос неподкрепленные мозгами.

14:31

nikvp

Орлов сказал, что дворец футбола построили.

14:26

serenky25

Думаю между матчами надо провести на стадионе танковый биатлон. (мото шоу уже было). Потом взять 1 лярд. на восстановление.

14:23

Аристократ_

ахаха, еще 1 млрд рублей дайте распил-арене

14:15

kingarthur

Есть ли вообще в Питере что-то хорошее ? Когда-то ведь был нормальный город.

14:13

serenky25

Кто там знает? Поле все еще вибрирует, или его гвоздями прибили?

14:10

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Даже уже неохота прикалываться и стебаться над этим САРАЕМ......

14:07

Ботаникум

Thomas_Boy --- Точно! Не стадион, а просто "петросян" КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!! Правда, НЕ НА ХАЛЯВУ!?..........

14:02

Ботаникум

"Здравствуйте! Я Ваша "КРЫША"!!!......" А если ещё и "ДНО" вышибет у "Санкт-Петербурга"!?..... Планета сможет треснуть от РЖАЧКИ!!!!!!

14:00

Thomas_Boy

Московитые завидуют, да.

13:58

Джон....Сильвер

Клоуны питерские!

13:55

serenky25

Что бы не дай бог не зажгли, надо что бы не забили. Вперед Уралмаш!

13:55

баламошка

serenky25 А реально..что будет если файеры зажгут?? Крыша пока раздвинется там уже откачивать будет некого.///////////////////////////Голубцы построили Аквапарк)

13:52

Мару_Саймон

Это все украинский след. разваливают Россиюшку, предатели, пятая колонна!

13:51

serenky25

А реально..что будет если файеры зажгут?? Крыша пока раздвинется там уже откачивать будет некого.

13:50

shpasic

это, наверное, проверка противопожарной системы, которая смоет тех фанатов, которые будут жечь файеры))

13:48

баламошка

shpasic ахахаха))///////////Шпасик, только очень громко не смейся, а то крыша может рухнуть от хохота)

13:45

shpasic

ахахаха))

13:42

баламошка

Бугага))) Каждый день одно сплошное "Бугага))" на Распилке))

13:40