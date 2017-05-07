На сайте "Спартак" без титулов" обнулился счетчик

На сайте "Спартак" без титулов", который с 2011 года вел подсчет количества времени с последнего трофея красно-белых, обнулился счетчик. Отметим, что до обнуления счетчик остановился на отметке в 13 лет, 10 месяцев, 22 дня, 4 часа, 52 минуты и 5 секунд. Последним трофеем "Спартака" до сегодняшнего дня являлся Кубок России-2003, выигранный 15 июля.
Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
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Seraffim
Теперь счетчики включены для Зенита и ЦСКА.
23:20
30 лет за ЦСКА!
Включайте заново, хватит, порадовались! :-DDDDDD
23:06