22:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На сайте "Спартак" без титулов" обнулился счетчик

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На сайте "Спартак" без титулов", который с 2011 года вел подсчет количества времени с последнего трофея красно-белых, обнулился счетчик. Отметим, что до обнуления счетчик остановился на отметке в 13 лет, 10 месяцев, 22 дня, 4 часа, 52 минуты и 5 секунд. Последним трофеем "Спартака" до сегодняшнего дня являлся Кубок России-2003, выигранный 15 июля.

Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Seraffim

Теперь счетчики включены для Зенита и ЦСКА.

23:20

30 лет за ЦСКА!

Включайте заново, хватит, порадовались! :-DDDDDD

23:06