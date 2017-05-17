На "Петровском" проблемы с доступом болельщиков на стадион

К моменту начала матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" у входа на "Петровский", на мосту через Ждановку и на Ждановской набережной оставалось до тысячи болельщиков, которые не могли попасть на стадион из-за повышенных мер безопасности и усложненной процедуры досмотра, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Для того чтобы избежать давки, полицейские периодически закрывали доступ на стадион.

В итоге к середине первого тайма на мосту оставалось значительное количество болельщиков.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"