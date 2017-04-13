На первый матч "Зенита" на новом стадионе пустят 20 500 зрителей

Продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" стартует 17 апреля, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Игра состоится 22 апреля и станет первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург". Планируется, что поединок смогут посмотреть с трибун 20 500 зрителей при вместимости 67 800 человек. Впоследствии число зрителей планируется увеличить.

Стоимость билетов варьируется от 700 до 2300 рублей. Владельцы абонементов в кассах смогут получить пригласительные билеты.

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