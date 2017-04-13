На первый матч "Зенита" на новом стадионе пустят 20 500 зрителей

Продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" стартует 17 апреля, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Игра состоится 22 апреля и станет первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург". Планируется, что поединок смогут посмотреть с трибун 20 500 зрителей при вместимости 67 800 человек. Впоследствии число зрителей планируется увеличить.
Стоимость билетов варьируется от 700 до 2300 рублей. Владельцы абонементов в кассах смогут получить пригласительные билеты.
Комиссия нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-13-zenit-ural-otkrytaya-prodazha-biletov-nachnetsya-17-aprelya.htm
lordblack
Столько смогли заставить идти? Нормальные люди еще полгода будут обходить это сооружение стороной. Не дай Бог...
17:25
asc0002
merniloskut----- Наоборот, не разобравшись в вопросе тупые свиньи будут хрюкать, что не пришла и треть стадиона.
17:24
merniloskut
А напишут что был полный биток и бамжы самое популярное что есть на Севере!)))
17:12
asc0002
Да, совсем какое-то неполноценное открытие получается. Но что делать, если удастся купить билет в свободной продаже, обязательно надо идти.
17:01
Свинству Бой!
Придется доставать свой старый хоккейный шлем! А как было спокойно на Петровиче , никакой крыши, ну подумаешь дождик-снежок, кепочку или капюшон одел и хорошо.....Но риск благородное дело! Да и за абон уже уплачено.
16:35
Thomas_Boy
Спаси их, Господи. Это очень смелые люди.
16:25
ВеликийПашаБуре
Видимо, больше касок просто не нашли.
16:22
баламошка
Боятся, что Распилка завибрирует и развалится.
16:22
Фемистоклюс
Интересно, кто рискнёт пойти на стройплощадку за такие деньги?
16:13