16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На первый матч "Зенита" на новом стадионе пустят 20 500 зрителей

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Продажа билетов на матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" стартует 17 апреля, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Игра состоится 22 апреля и станет первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург". Планируется, что поединок смогут посмотреть с трибун 20 500 зрителей при вместимости 67 800 человек. Впоследствии число зрителей планируется увеличить.

Стоимость билетов варьируется от 700 до 2300 рублей. Владельцы абонементов в кассах смогут получить пригласительные билеты.

Комиссия нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-04-13-zenit-ural-otkrytaya-prodazha-biletov-nachnetsya-17-aprelya.htm

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КОММЕНТАРИИ (9)
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lordblack

Столько смогли заставить идти? Нормальные люди еще полгода будут обходить это сооружение стороной. Не дай Бог...

17:25

asc0002

merniloskut----- Наоборот, не разобравшись в вопросе тупые свиньи будут хрюкать, что не пришла и треть стадиона.

17:24

merniloskut

А напишут что был полный биток и бамжы самое популярное что есть на Севере!)))

17:12

asc0002

Да, совсем какое-то неполноценное открытие получается. Но что делать, если удастся купить билет в свободной продаже, обязательно надо идти.

17:01

Свинству Бой!

Придется доставать свой старый хоккейный шлем! А как было спокойно на Петровиче , никакой крыши, ну подумаешь дождик-снежок, кепочку или капюшон одел и хорошо.....Но риск благородное дело! Да и за абон уже уплачено.

16:35

Thomas_Boy

Спаси их, Господи. Это очень смелые люди.

16:25

ВеликийПашаБуре

Видимо, больше касок просто не нашли.

16:22

баламошка

Боятся, что Распилка завибрирует и развалится.

16:22

Фемистоклюс

Интересно, кто рискнёт пойти на стройплощадку за такие деньги?

16:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ