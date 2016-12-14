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На первом сборе в 2017 году "Спартак" сыграет только один матч

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На первом сборе в Объединенных Арабских Эмиратах у "Спартака" запланирован один контрольный матч, информирует официальный сайт клуба. 31 января спарринг-партнером команды станет 11-кратный чемпион Дании "Копенгаген". Первый сбор "Спартака" пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби с 18 января по 1 февраля.

В нынешнем первенстве страны футболисты, представляющие датскую столицу, лидируют с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя – "Бреннбю". Сейчас в чемпионате Дании сыгран 21 тур и наступил перерыв, который продлится до второй половины февраля. На групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17 "Копенгаген", дважды обыграв "Брюгге", два раза сыграв вничью с "Порту" и набрав одно очко в матчах с "Лестером", занял в своей группе третье место и получил путевку в Лигу Европы – в 1/16 финала датчане сыграют против болгарской команды "Лудогорец".

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97793/

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баламошка

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