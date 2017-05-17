На матче "Зенит" – "Краснодар" был представитель Спаллетти

Как стало известно "СЭ", за матчем 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" (1:0) непосредственно на стадионе "Петровский" наблюдал представитель Лучано Спаллетти. 58-летний итальянец, который сейчас работает в "Роме", возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под руководством Спаллетти "Зенит" дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12), Кубок (2010) и Суперкубок страны (2011).

Напомним, что по данным "СЭ", нынешний главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет уволен после окончания сезона.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек"