23:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На матче "Зенит" – "Краснодар" был представитель Спаллетти

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Как стало известно "СЭ", за матчем 29-го тура чемпионата России "Зенит""Краснодар" (1:0) непосредственно на стадионе "Петровский" наблюдал представитель Лучано Спаллетти. 58-летний итальянец, который сейчас работает в "Роме", возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под руководством Спаллетти "Зенит" дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12), Кубок (2010) и Суперкубок страны (2011).

Напомним, что по данным "СЭ", нынешний главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет уволен после окончания сезона.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

Спалетти тренер качественный смотрите что Рома творит

23:12