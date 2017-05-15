12:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На матче "Спартак" - "Терек" будет аншлаг

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Все билеты на матч 29-го тура чемпионата России "Спартак""Терек" проданы онлайн, в кассах билетов также нет, информирует официальный сайт красно-белых. Напомним, что для москвичей это первая домашняя встреча после завоевания чемпионства. После нее ожидаются праздничные мероприятия.

"Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи", – говорится в сообщении.

Матч "Спартак" - "Терек" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/103362/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Ну что вы хотели- самая популярная команда в России это Спартак,да к тому-же чемпион России.

13:21

King's Bounty IIII

Спартак, не подведи Ростов !

13:03