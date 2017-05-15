На матче "Спартак" - "Терек" будет аншлаг

Все билеты на матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" проданы онлайн, в кассах билетов также нет, информирует официальный сайт красно-белых. Напомним, что для москвичей это первая домашняя встреча после завоевания чемпионства. После нее ожидаются праздничные мероприятия.

"Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи", – говорится в сообщении.

Матч "Спартак" - "Терек" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.