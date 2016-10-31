19:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На матче "Спартак" - ЦСКА работали волонтеры ЧМ-2018

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Активисты волонтерского центра чемпионата мира-2018 при РЭУ имени Плеханова помогли в организации матча 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:1), сообщает welcome2018.com. Помимо основных функций (проверка билетов и координация зрительских потоков) активисты опробовали новые позиции: помощь при рассадке зрителей и поддержание запрета курения на стадионе.

Кампания по набору волонтеров началась 1 июня во всех 11 городах, которые примут матчи ЧМ-2018. В общей сложности на турнире будет работать более 15 тысяч волонтеров.

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http://welcome2018.com/materials/75447/

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