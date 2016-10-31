На матче "Спартак" - ЦСКА работали волонтеры ЧМ-2018

Активисты волонтерского центра чемпионата мира-2018 при РЭУ имени Плеханова помогли в организации матча 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:1), сообщает welcome2018.com. Помимо основных функций (проверка билетов и координация зрительских потоков) активисты опробовали новые позиции: помощь при рассадке зрителей и поддержание запрета курения на стадионе.

Кампания по набору волонтеров началась 1 июня во всех 11 городах, которые примут матчи ЧМ-2018. В общей сложности на турнире будет работать более 15 тысяч волонтеров.