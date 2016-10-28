15:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На матче "Спартак" - ЦСКА будет работать более тысячи правоохранителей

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Более 1,1 тысяч сотрудников правоохранительных структур будут обеспечивать безопасность во время матча 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА. Встреча между спартаковцами и армейцами состоится 29 октября на стадионе "Открытие Арена", начало встречи - в 18.00 по московскому времени.

- Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на футбольном матче будут более 1,1 тыс. сотрудников силовых структур - около 250 сотрудников полиции, более 50 сотрудников Росгвардии, а также сотрудники частных охранных предприятий, - приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов. - Планируется, что матч посетят как минимум 4,5 тысяч болельщиков ЦСКА, которые будут размещены в секторах стадиона D и C.

Всех болельщиков будут тщательно досматривать при входе, входные зоны будут оборудованы рамками металлоискателей. Запрещенные к проносу предметы у посетителей будут изыматься.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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