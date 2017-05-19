На матч с "Арсеналом" поедут все игроки "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что на выездной матч 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" отправятся все игроки основы красно-белых. "Спартак" обеспечил себе чемпионский титул за три тура до конца сезона, в двух играх в статусе чемпиона команда обыграла "Амкар" (1:0) и "Терек" (3:0).

- Что касается выезда в Тулу в последнем туре, поедут все игроки "Спартака", - цитирует sportfm.ru Карреру. - У нас есть возможность набрать 72 очка, это будет вишенка на торте. Конечно, у игроков, которые будут задействованы в Кубке конфедераций, будет меньше времени отдохнуть, но они смогут передохнуть позже.

Матч "Арсенал" - "Спартак" пройдет 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.