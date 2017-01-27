На Ломбертса претендуют четыре клуба из Бельгии

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс находится в шорт-листе "Андерлехта", "Брюгге", "Гента" и "Остенде", сообщает Voetbal België. Вчера агент 31-летнего игрока Сантуш Верхлуст заявил, что вероятность ухода его клиента из "Зенита" увеличилась в связи с возможным трансфером защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

Ранее агент игрока Верхлуст сообщил, что для потенциальных покупателей Ломбертса главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. По его словам, "Зенит" запрашивает за бельгийца порядка 3 миллионов евро.

Николас Ломбертс: "Не понимаю, почему "Зенит" не дает мне сменить команду"