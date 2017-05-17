На Кубок чемпионов России нанесли гравировку "Спартака"

Сегодня "Спартак" на своем поле примет "Терек" в матче 29-го тура чемпионата России в ранге действующего чемпиона. На Кубок победителей премьер-лиги была нанесена гравировка красно-белой команды. После игры трофей будет вручен команде.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 66 очков. "Терек" занимает 5-е место с 45 очками.

Игра на стадионе "Открытие Арена" в Москве начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Терек"

Чемпионская гравировка на месте! Имя нашего клуба появилось на кубке прямо перед игрой!#СпартакЧемпион pic.twitter.com/iix7WlR1zH – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2017 г.

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