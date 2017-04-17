На играх "Спартака" побывало более полумиллиона человек

Воскресный матч "Спартак" – "Зенит" (2:1) вызвал наибольший зрительский интерес в 23-м туре чемпионата России: на трибунах "Открытие Арены" собрались 43 333 болельщика.

Как информирует пресс-служба московского клуба, встреча с участием красно-белых в пятнадцатый раз стала самой посещаемой в туре. Кроме того, именно после игры с "Зенитом" общее количество зрителей, присутствовавших на матчах спартаковцев в нынешнем сезоне, превысило полмиллиона.



Красно-белые продолжают лидировать в рейтинге популярности РФПЛ. Всего с начала сезона игры с их участием вживую увидели 539 829 болельщиков. На двенадцати домашних матчах "Спартака" побывали 374 909 человек, а на одиннадцати гостевых – 164 920.



Игры "Зенита", второго в рейтинге, с трибун стадионов посмотрели 403 906 человек. Третью строчку занимают армейцы, матчи которых посетили 355 196 зрителей. На четвертом месте "Краснодар" – 330 904 человека.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"