12:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На играх "Спартака" побывало более полумиллиона человек

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Воскресный матч "Спартак""Зенит" (2:1) вызвал наибольший зрительский интерес в 23-м туре чемпионата России: на трибунах "Открытие Арены" собрались 43 333 болельщика.

Как информирует пресс-служба московского клуба, встреча с участием красно-белых в пятнадцатый раз стала самой посещаемой в туре. Кроме того, именно после игры с "Зенитом" общее количество зрителей, присутствовавших на матчах спартаковцев в нынешнем сезоне, превысило полмиллиона.

Красно-белые продолжают лидировать в рейтинге популярности РФПЛ. Всего с начала сезона игры с их участием вживую увидели 539 829 болельщиков. На двенадцати домашних матчах "Спартака" побывали 374 909 человек, а на одиннадцати гостевых – 164 920.

Игры "Зенита", второго в рейтинге, с трибун стадионов посмотрели 403 906 человек. Третью строчку занимают армейцы, матчи которых посетили 355 196 зрителей. На четвертом месте "Краснодар" – 330 904 человека.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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http://www.spartak.com/main/news/102220/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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баламошка

Мало! Нам нужны миллиарды! Пора из секты превращаться в носителей мировой религии.

12:19

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