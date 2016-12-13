11:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

МВД и ФСБ провели обыски у лидеров фанатов ЦСКА из-за беспорядков во время дерби со "Спартаком"

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Сотрудники спецслужб сегодня утром провели обыски у лидеров фанатов ЦСКА, утверждает Life.ru. Всего следственные мероприятия проходили по 14 адресам в Москве, Московской области и Владимирской области. Обыски проводили 150 сотрудников МВД и ФСБ.

Предполагается, что следственные мероприятия связаны с вандализмом во время дерби "Спартак" - ЦСКА (3:1). Отметим, что оперативники осматривали квартиры на наличие материалов экстремистского характера и символики. Следственные действия могли проводить в связи с уголовным делом об экстремизме, которое было возбуждено ранее.

Напомним, столкновение футбольных фанатов произошло во  время матча ЦСКА - "Спартак" 29 октября. Болельщики во время первого тайма устроили беспорядки на трибунах "Открытие Арены". Сотрудники полиции и ОМОН были задействованы для пресечения массовой драки, начавшейся после словесных перепалок фанатов двух команд.

Во время беспорядков сотрудники полиции задержали и доставили в полицию более 70 человек. Известно, что лидеры фанатов ЦСКА и "Спартака" заранее готовили провокации, которые спровоцировали конфликтные ситуации и привели к беспорядкам на стадионе.

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https://life.ru/t/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B/945733/mvd_i_fsb_provieli_obyski_u_lidierov_fanatov_tsska

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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Полтора месяца МВД готовилась к акции?? Идиоты!

13:09

wedes

Ждем ответных действий военкоматов в отношении Спартака и Динамо.

12:35

SVSH

а зачем здесь опция добавить комментарии- они не добавляются- СЭКС любит силовиков

12:11

SVSH

Всем были подброшены наркотики

12:07

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