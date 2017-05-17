Мутко - о выбежавших на поле болельщиках "Спартака": "Все мирно, без жертв - это главное"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что не видит ничего страшного в выбежавших на поле болельщиках "Спартака" после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0). Массовый выход фанатов в рамках празднования чемпионства был запланирован заранее.

- Это мировая традиция, когда болельщики бегут на поле. Делегаты ФИФА не будут против, - цитирует ТАСС Мутко. - Организация конечно чуть-чуть бы не помешала, но это дело техники. Все мирно, без жертв, это самое главное.

Я поздравил Леонида Федуна, он много сделал для клуба. Они столько лет к этому шли, можно было сорваться, бросить, но он продолжил. Все сложилось хорошо для него. Концовка чемпионата будет интересной, надеюсь, что это поднимет интерес к нашему футболу.