15:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мутко не видит необходимости в приглашении иностранных судей

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не видит необходимости в приглашении иностранных судей для работы на матчах чемпионата России.

На фоне скандала, разгоревшегося после ошибки Сергея Иванова во встрече 9-го тура "Зенит" - "Спартак" (2:4), пост главы департамента судейства и инспектирования РФС покинул Валентин Иванов. После этого Мутко сказал, что обсудит возможность приглашения иностранных рефери на матчи чемпионата страны.

- Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров, - приводит ТАСС слова Мутко. - Да, такая практика была, но сейчас мы видим, что у нас много молодых интересных судей. Думаю, справятся ребята.

Глава РФС опроверг слухи о том, что работать на матчах премьер-лиги может быть приглашен арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов. "Это все глупости люди пишут", - сказал он.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Мутко не видит необходимости в приглашении иностранных судей _______________________________________________________________________________________________________________ правильно все! Со своими легче договариваться))) молодец Мутко

17:22

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