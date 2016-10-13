Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не видит необходимости в приглашении иностранных судей для работы на матчах чемпионата России.

На фоне скандала, разгоревшегося после ошибки Сергея Иванова во встрече 9-го тура "Зенит" - "Спартак" (2:4), пост главы департамента судейства и инспектирования РФС покинул Валентин Иванов. После этого Мутко сказал, что обсудит возможность приглашения иностранных рефери на матчи чемпионата страны.

- Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров, - приводит ТАСС слова Мутко. - Да, такая практика была, но сейчас мы видим, что у нас много молодых интересных судей. Думаю, справятся ребята.

Глава РФС опроверг слухи о том, что работать на матчах премьер-лиги может быть приглашен арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов. "Это все глупости люди пишут", - сказал он.