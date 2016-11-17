Мориц Бауэр: "Возможно, Якину не хватило времени в "Спартаке"

Швейцарский защитник "Рубина" Мориц Бауэр выразил мнение, что у его соотечественника Мурата Якина было слишком мало времени для того, чтобы добиться успеха со "Спартаком". Специалист возглавлял красно-белых в сезоне-2014/15, заняв шестое место в турнирной таблице. После увольнения из московского клуба он остается без работы.

- Не думаю, что Якин совсем уж плохо работал в "Спартаке", но, к сожалению, добиться такого же успеха, как с "Базелем", ему не удалось. Возможно, ему просто не хватило времени, чтобы стать своим в новой стране, в новой культуре… В футболе многое не объяснить, и мне сложно сказать наверняка, почему у Якина не получилось в "Спартаке". Хотя я по-прежнему считаю его очень хорошим тренером.

- Который по-прежнему сидит без работы. В Швейцарии ничего не говорят по этому поводу?

- Различные слухи постоянно ходят, но это неудивительно. Ведь Якин – молодой тренер, но уже с именем. Возможно, Якин взял небольшой творческий перерыв, чтобы отдохнуть, подучиться чему-то новому и стать лучше. Не удивлюсь, если в ближайшее время кто-то предложит ему работу.