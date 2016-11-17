Мориц Бауэр: "В Швейцарии Кержакова называли лисом"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что ему было трудно играть против нападающего "Зенита" Александра Кержакова. Бауэр пересекался с российским форвардом в прошлом сезоне, когда сам играл за "Грассхоппер", а Кержаков на правах аренды выступал за "Цюрих".

- Футбол в Европе отличается от футбола в России, и, возможно, не всем клубам удается быстро привыкнуть к незнакомому стилю, что приводит к поражениям, - цитирует "Р-Спорт" Бауэра. - Не объяснить же все только удачей и нехваткой настроя? Российская лига по уровню намного сильнее швейцарской, и в еврокубках у наших команд запредельная мотивация и желание показать себя. Может, это тоже дает преимущество.

- С Александром Кержаковым в прошлом году пересекались?

- Я играл против него. Очень хороший нападающий. Мы называли его лисом, так как на поле он играет очень хитро и знает, как обмануть защитника. Я не любил его опекать, так как, несмотря на возраст, удержать его было тяжело. Но за пределами поля Александр - очень приятный, приветливый человек. Я немного поговорил с ним.