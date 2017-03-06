Молодежная команда "Зенита" сыграет на международном турнире в Италии

С 13 по 29 марта молодежный состав "Зенита" выступит на международном турнире Viareggio Cup, информирует клубная пресс-служба. В крупном турнире в Виареджио примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии и Колумбии. Россию представит команда Игоря Симутенкова.
На предварительном этапе участники будут разбиты на группы по четыре команды в каждой. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с "Эмполи" и "Асколи", а также встретятся с "Атлетик Юнион" из США.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-06-zenit-m-sygraet-na-mezhdunarodnom-turnire-v-italii.htm
С.Мороз
Ну и....???Молодежные и юношеские команды клубов сборные играют в большом количестве международных(ещё их называют коммерческие)турнирах,а толку то??Сколько игроков Зенита молодежного за последние годы заиграло в главной команде???ноль целых ноль десятых...вот и вся арифметика,а к чему афишировать турниры молодежек???Нет отдачи нет игроков,клуб просто положил болт на свою академию...вот и всё!!! после академии единицы играют в премьер лиге,можно вспомнить Гасилина,Канунникова и Ионова...ВСЁ!!Вот и великий и все народный ..супер популярный(только не понятно где)клуб!!Где свои звездочки???Не Халки,Витсели,Гараи,Нету,Жулиану,Маки, и т.д. и т.п. даже Россияне и то не из Питера!!!Дзюда,Кокорин,Жирков,Анюков,Лодыгин(нашли в Греции...просто смех!)нах.. тогда академия нужна и вбухивания туда бабла если никто не играет!!!!Зачем этот ком.турнир...отбить денежки Газпрома))Б..ять просто позор!!Ещё и в новостях в газете об этом пишут,не смешите людей,уберите нах.р эту статью!!
19:13