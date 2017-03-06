Молодежная команда "Зенита" сыграет на международном турнире в Италии

С 13 по 29 марта молодежный состав "Зенита" выступит на международном турнире Viareggio Cup, информирует клубная пресс-служба. В крупном турнире в Виареджио примут участие 40 клубов из Италии, Голландии, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Нигерии, Чехии, Греции, Конго, Бельгии, Хорватии и Колумбии. Россию представит команда Игоря Симутенкова.



На предварительном этапе участники будут разбиты на группы по четыре команды в каждой. Петербуржцы на групповом этапе сыграют с "Эмполи" и "Асколи", а также встретятся с "Атлетик Юнион" из США.