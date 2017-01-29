Молодежка "Спартака" вылетела на второй тренировочный сбор

Молодежный состав "Спартака" отправился на второй тренировочный сбор, который пройдет на Кипре, сообщает официальный сайт красно-белых.

В распоряжении главного тренера команды Алексея Лунина 24 футболиста. Это Алексей Козлов, Сергей Лазарев, Артем Поплевченков, Максим Актисов, Илья Иванов, Иван Костылев, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Даниил Петрунин, Кирилл Феофилактов, Солтмурад Бакаев, Петр Володкин, Назар Гордеочук, Даниил Горовых, Михаил Игнатов, Никита Киселев, Илья Мазуров, Кирилл Орехов, Денис Пацев, Максим Сазонов, Даниил Лопатин, Егор Никулин, Данила Прошляков и нападающий дубля "Урала" Артем Юсупов, находящийся на просмотре.

Во время второго сбора у "Спартака" запланировано три контрольных матча. 1 февраля спартаковские дублеры встретятся с молодежным составом кипрского АПОЭЛ, 3-го проведут спарринг с сербским "Радом", а 9-го сыграют с "Чукаричками".