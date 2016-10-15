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Молодежка "Спартака" уступила дома "Ростову" и не смогла обогнать "Зенит"

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"Спартак" в домашнем матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги уступил "Ростову" - 1:2. Красно-белые, таким образом, не смогли обойти "Зенит" и "Терек" и подняться на второе место в таблице.

В другой встрече "Томь" в гостях победила "Оренбург" - 3:1 - и поднялась на пятую строчку.

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10-й тур

"Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:2 (0:0)

Голы: Соболь, 52 (0:1). Никулин, 57 (1:1). Соловьев, 82 (1:2). 

"Оренбург" - "Томь" (Томск) - 1:3 (1:2)

Голы: Яблонский, 20 (0:1). Соболев, 22 (0:2). Рудаков, 43 (1:2). Науменко, 90+4 (1:3). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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