Молодежка "Спартака" поддержала Хомуху

Перед началом матча молодежных команд "Спартака" и "Терека" в рамках 29-го тура чемпионата России красно-белые провели акцию в поддержку травмированного Ивана Хомухи. Напомним, что в игре 37-го тура ФНЛ против "Химок" (4:0) защитник "Спартака-2" получил закрытый перелом правой голени после жесткого столкновения в концовке встречи. В текущем сезоне Хомуха провел 35 матчей в первенстве России в ФНЛ.
"Мы с тобой, Иван", - отмечается в сообщении "Спартака".
Страшная травма спартаковца Хомухи. Подробности
Перед началом матча молодёжных команд #СпартакМТерекМ спартаковцы провели акцию в поддержку травмированного Ивана Хомухи. Мы с тобой, Иван!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 мая 2017 г.