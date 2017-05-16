Молодежка "Спартака" поддержала Хомуху

Перед началом матча молодежных команд "Спартака" и "Терека" в рамках 29-го тура чемпионата России красно-белые провели акцию в поддержку травмированного Ивана Хомухи. Напомним, что в игре 37-го тура ФНЛ против "Химок" (4:0) защитник "Спартака-2" получил закрытый перелом правой голени после жесткого столкновения в концовке встречи. В текущем сезоне Хомуха провел 35 матчей в первенстве России в ФНЛ.

"Мы с тобой, Иван", - отмечается в сообщении "Спартака".

Страшная травма спартаковца Хомухи. Подробности