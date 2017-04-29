Молодежка ЦСКА сыграла вничью со "Спартаком" и сохранила лидерство в таблице

ЦСКА сыграл вничью со "Спартаком" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. От поражения армейцы ушли на 86-й минуте встречи и сохранили лидерство в турнирной таблице. Красно-белые идут вторыми, отставая на 3 очка.

Основные составы ЦСКА и "Спартака" сыграют 30 апреля, начало поединка - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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26-й тур

ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Чалов, 3 (1:0). Горовых, 37 (1:1). Бабаев, 58 (1:2). Меренчуков, 86 (2:2).

ЦСКА: Помазун, Станисавлевич, Алибеков, Матвийчук (Мацхарашвили, 81), Пухов (Меренчуков, 74), Леонов, Гордюшенко, Кучаев (Козлов, 46), Тикнизян (Маклаков, 46), Чалов (Неплюев, 46), Жамалетдинов (Анисимов, 62).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Феофилактов, Мамин, Красильниченко, Володкин, Ломовицкий (Бакаев, 75. Киселев, 89), Горовых (Орехов, 67), Бабаев, Никулин (Мазуров, 55), Самбу.

Предупреждения: Ломовицкий, 24. Кучаев, 31. Матвийчук, 41.

Судья: Матвеев (Иваново).

Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"