22:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Молло процитировал кричалку болельщиков "Зенита"

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Новичок "Зенита" Йоан Молло выразил надежду на то, что ему удастся завоевать с питерским клубом чемпионство. Хавбек перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов", заключив контракт на 3,5 года.

"Рад сообщить, что я официально стал игроком "Зенита". Завтра новый день, нужно усердно работать. Я хочу выиграть много титулов с новой командой. Спасибо всем за поддержку", - написал Молло на странице в Instagram, добавив хэштег "Оп, давай-давай" - фирменную кричалку болельщиков сине-бело-голубых.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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romy4_84

дави

23:35

Буква Ё

акробат, лол, шикарная логика у тебя. Что ж Молло, вообще в соцсети не выходить и 24 часа в сутки тренироваться? У Зенита даже сборы еще не начались:)

23:23

foreverCSKAforever

Три, два, раз...

23:22

Damir747

Раз, два, три, зенитушка...

23:11

акробат

давай начинай тренироваться, а не пюздеть. а то пойдешь по арендам

22:44

parallich

Три-два -раз, RASTAN???

22:40

Rastan

Раз,два,три-Зенитушка...?

22:34

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