Молло процитировал кричалку болельщиков "Зенита"

Новичок "Зенита" Йоан Молло выразил надежду на то, что ему удастся завоевать с питерским клубом чемпионство. Хавбек перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов", заключив контракт на 3,5 года.

"Рад сообщить, что я официально стал игроком "Зенита". Завтра новый день, нужно усердно работать. Я хочу выиграть много титулов с новой командой. Спасибо всем за поддержку", - написал Молло на странице в Instagram, добавив хэштег "Оп, давай-давай" - фирменную кричалку болельщиков сине-бело-голубых.