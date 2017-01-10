Молло процитировал кричалку болельщиков "Зенита"

Новичок "Зенита" Йоан Молло выразил надежду на то, что ему удастся завоевать с питерским клубом чемпионство. Хавбек перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов", заключив контракт на 3,5 года.
"Рад сообщить, что я официально стал игроком "Зенита". Завтра новый день, нужно усердно работать. Я хочу выиграть много титулов с новой командой. Спасибо всем за поддержку", - написал Молло на странице в Instagram, добавив хэштег "Оп, давай-давай" - фирменную кричалку болельщиков сине-бело-голубых.
romy4_84
дави
23:35
Буква Ё
акробат, лол, шикарная логика у тебя. Что ж Молло, вообще в соцсети не выходить и 24 часа в сутки тренироваться? У Зенита даже сборы еще не начались:)
23:23
foreverCSKAforever
Три, два, раз...
23:22
Damir747
Раз, два, три, зенитушка...
23:11
акробат
давай начинай тренироваться, а не пюздеть. а то пойдешь по арендам
22:44
parallich
Три-два -раз, RASTAN???
22:40
Rastan
Раз,два,три-Зенитушка...?
22:34