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Молло опроверг информацию о получении российского паспорта

Йоан МОЛЛО. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Йоан МОЛЛО. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Полузащитник "Зенита" Йоан Молло не планирует получать российский паспорт. Об этом французский хавбек сообщил корреспонденту "СЭ" Сергею ЦИММЕРМАНУ.

– Это не соответствует действительности, - сказал Молло.

Накануне редактор спортивного отдела RTL Кристиан Оливье распространил информацию, согласно которой 27-летний футболист 23 мая должен получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Молло выступал за "Крылья Советов" с 2015-го по 2016 год с перерывом, а зимой этого года перешел в петербургский клуб.

Редактор RTL: "Молло 23 мая получит российское гражданство"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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