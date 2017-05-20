Молло опроверг информацию о получении российского паспорта

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло не планирует получать российский паспорт. Об этом французский хавбек сообщил корреспонденту "СЭ" Сергею ЦИММЕРМАНУ.

– Это не соответствует действительности, - сказал Молло.

Накануне редактор спортивного отдела RTL Кристиан Оливье распространил информацию, согласно которой 27-летний футболист 23 мая должен получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Молло выступал за "Крылья Советов" с 2015-го по 2016 год с перерывом, а зимой этого года перешел в петербургский клуб.

Редактор RTL: "Молло 23 мая получит российское гражданство"