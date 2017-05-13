Молло и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на игру с "Крыльями"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут в составе питерцев выйдет бывший полузащитник самарцев Йоан Молло, а также нападающий Артем Дзюба.
"Крылья Советов": Лория – Зотов, Ткачев, Божин, Ятченко – Бато, Зинков – Брюно, Паскуато, Мияйлович – Корниленко.
Запасные: Конюхов, Шильников, Надсон, Родич, Цвейба, Башкиров, Чочиев, Глеб, Зуев, Садик, Кудряшов.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов – Молло, Дзюба, Данни.
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Нету, Маурисиу, Юсупов, Мак, Эрнани, Кокорин, Кержаков, Джорджевич.
serenky25
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