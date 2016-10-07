11:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Митрофанов ответил, какой клуб самый популярный в России: "Спартак" или "Зенит"

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Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов отметил, что питерский клуб популярнее "Спартака". По его словам, это показывают все данные и соцопросы.

По всем данным, которые есть и в открытом доступе: ВЦИОМ, Nielsen, Repucom и других международных компаний, – это "Зенит", – цитирует Митрофанова sports.ru. – И я считаю, что "Газпром" создает возможность для того, чтобы вся страна и большая часть Европы гордилась нашей командой – командой из Петербурга.

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http://www.sports.ru/tribuna/blogs/innuendo/1073543.html

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Wild Weasel

так Кто

12:43

Келофин

Вот и обосрался представитель самого ПОПУЛЯРНОПОКУПАЮЩЕГО голубого клуба))) Покупать соцопросы-это тоже из категории админресурса.Кому интересен ваш местечковый клуб,кроме самих питерцев? Спартачи всегда были и будут популярнее других!

12:43

AZ

Интересно было бы посмотреть и сравнить рейтинг трансляций Зенит - Уфа и Спартак-Уфа (КС, Амкар, Томь и т. п, начинающихся примерно в одно время и в один день недели. А опросы... По опросу на Эхо Москвы самым популярным политиком РФ стал бы Навальный)))).

12:42

Wild Weasel

PitersS __ Почитайте комменты СЭ и поймете-здесь собираются одни КРЕТИНЫ __________ Это точно! Я тоже подметил, что в любой статье о Спартаке количество негативных отзывов и просто откровенных помоев в адрес красно-белых просто зашкаливает! И даже в статье про Зенит и ЦСКА обязательно найдётся тот, кто кинет какашку в адрес Спартака... так то КРЕТИНЫ? Те, кто говорит, что Спартак самый популярный? Кто говорит, что Газпром или Гинер всё купили? Или те, кто кричит "сдохните свиньи" (да-да, были и такие реплики после недавнего матча) и называет Спартак не иначе, как "Днище"?

12:42

Ю.Ю.

Баск ______________ Ноттингем Форест тоже забыли, а ведь они 2 раза брали КЕЧ.

12:41

alex-ls

to Баск запишем спросил у обезьян в Латинской Америке и они ответил Зенит и ЦСКА

12:33

Баск

Был тут в круизе в Италии, Испании, Франции и многих странах Латинской Америки. Специально спрашивал, какие Российские клубы любители футбола знают. В основном все знают только Зенит да ЦСКА. Спартак только один вспомнил. Забыли Спартак во всем мире. Какая уж тут может быть популярность. Ну были может быть популярны в прошлом веке. Так кто в прошлом и этом веке помнит популярного первого чемпиона Англии позапрошлого века - Престон Норт Энд ?

12:26

Сеня007

На мой взгляд, о популярности команды в целом в России (а не только в своем городе) можно судить по такому косвенному показателю, как заполняемость гостевой трибуны во время выездных матчей. На эти матчи в провинции на гостевую очень часто приходят "местные" болельщики столичных команд. Так в Краснодаре (на стадионе "Кубань"), например, гостевая "Спартака", по моим субъективным ощущениям, всегда собирает в 1,5-2 раза больше болельщиков, чем гостевая "Зенита" или ЦСКА.

12:25

Супершвайни

тов. Никанор Среднеохтинский В контакте у Зенита 835714 подписчиков, а у Спартака 801285. 12:11========= хош, я буду твоим подписчиком =))))))))))))))))

12:23

alex-ls

в Газпроме зенит самый популярный клуб, а других он за людей не считает

12:23

Супершвайни

Правда - очко колит, г-н Миллер и его прихвастни)))

12:21

Ю.Ю.

Вот зачем Вы так, господин Митрофанов? Последнее, что осталось у красно-белой братии отбираете.)))

12:16

тов. Никанор Среднеохтинский

А те, кто нетом не пользуется, собственно и не люди)

12:12

тов. Никанор Среднеохтинский

В контакте у Зенита 835714 подписчиков, а у Спартака 801285.

12:11

Kirillyurrich

хрюши-против! Митрофанов троллит свиней, а они и рады похрюкать! ужО забыли судейку, кубок, аек из кипра и даже про помои свои, недоеденные!!

12:10

Красно Белый Питер

А как же высказывания Л.Слуцкого в интервью ..." Россия Не футбольная страна"- Где он называет Спартак самым популярным клубом....:)) Видимо совсем в футболе не понимает ничего в отличие от господина Митрофанова...

12:09

PitersS

Почитайте комменты СЭ и поймете-здесь собираются одни кретины-они за Спартак и голосуют. Быть первым по опросу СЭ позорно. Какова газета, таковы и поЧитатели.

12:09

ravilius777

по всем данным ваш проект ГазПрем закроют, лет через 10

12:09

Алексей Х

Delavar-80 уже 7 тысяч, выводы как бы можно сделать)))

12:09

merniloskut

Даже в Питере большинство не за Зенит переживает, а за то бабло которое украли у города. Якобы строить могильник на Крестовском. У кого вы популярны, разве что у бомжей!?

12:08

Союз Аполлонович

Митрофанушко, такое Митрофанушко. Хватит уже народ смешить, болезный

11:59

Delavar-80

Алексей Х Проголосовало еще очень мало людей, господин Алексей.

11:58

Алексей Х

а Nielsen вообще еще в июне приобрел Repucom...Эх, плохо учился в школе Митрофанов, однако.)))

11:57

Seraffim

Ха,ха, повеселил. Да у Зенита было больше поклонников, когда он первый раз стал чемпионом, а сейчас его больше ненавидят. У нас в стране очень развито чувство справедливости и не любят богатых, которым все дозволено. Скорее Ростов и Краснодар будут конкурировать со Спартаком за то, что бы называться самым популярным клубом.

11:57

Алексей Х

Результат опроса на СЭ говорит несколько о другом, г-н Митрофанов!))

11:55

Супершвайни

ХА-ХА-ХА (c) Фантомас ))) Родилсо в 1982. Женилсо. Устроили )))

11:49

wedes

По количеству атрибутики на людях - самый популярный в России клуб - это Барселона)

11:48

Ору на Конэ

Опрос выше, толстый школьник))))

11:45

Tikhonov11

С бабаевым 2 сапога пара. Тот тоже нормально мочит. Не знаю, кто круче.

11:31

maxcds

)))))))))) "ссы в глаза - божья роса"

11:31

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