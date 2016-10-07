Митрофанов ответил, какой клуб самый популярный в России: "Спартак" или "Зенит"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов отметил, что питерский клуб популярнее "Спартака". По его словам, это показывают все данные и соцопросы.

– По всем данным, которые есть и в открытом доступе: ВЦИОМ, Nielsen, Repucom и других международных компаний, – это "Зенит", – цитирует Митрофанова sports.ru. – И я считаю, что "Газпром" создает возможность для того, чтобы вся страна и большая часть Европы гордилась нашей командой – командой из Петербурга.