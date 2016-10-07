Митрофанов ответил, какой клуб самый популярный в России: "Спартак" или "Зенит"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов отметил, что питерский клуб популярнее "Спартака". По его словам, это показывают все данные и соцопросы.
– По всем данным, которые есть и в открытом доступе: ВЦИОМ, Nielsen, Repucom и других международных компаний, – это "Зенит", – цитирует Митрофанова sports.ru. – И я считаю, что "Газпром" создает возможность для того, чтобы вся страна и большая часть Европы гордилась нашей командой – командой из Петербурга.
Wild Weasel
так Кто
12:43
Келофин
Вот и обосрался представитель самого ПОПУЛЯРНОПОКУПАЮЩЕГО голубого клуба))) Покупать соцопросы-это тоже из категории админресурса.Кому интересен ваш местечковый клуб,кроме самих питерцев? Спартачи всегда были и будут популярнее других!
12:43
AZ
Интересно было бы посмотреть и сравнить рейтинг трансляций Зенит - Уфа и Спартак-Уфа (КС, Амкар, Томь и т. п, начинающихся примерно в одно время и в один день недели. А опросы... По опросу на Эхо Москвы самым популярным политиком РФ стал бы Навальный)))).
12:42
Wild Weasel
PitersS __ Почитайте комменты СЭ и поймете-здесь собираются одни КРЕТИНЫ __________ Это точно! Я тоже подметил, что в любой статье о Спартаке количество негативных отзывов и просто откровенных помоев в адрес красно-белых просто зашкаливает! И даже в статье про Зенит и ЦСКА обязательно найдётся тот, кто кинет какашку в адрес Спартака... так то КРЕТИНЫ? Те, кто говорит, что Спартак самый популярный? Кто говорит, что Газпром или Гинер всё купили? Или те, кто кричит "сдохните свиньи" (да-да, были и такие реплики после недавнего матча) и называет Спартак не иначе, как "Днище"?
12:42
Ю.Ю.
Баск ______________ Ноттингем Форест тоже забыли, а ведь они 2 раза брали КЕЧ.
12:41
alex-ls
to Баск запишем спросил у обезьян в Латинской Америке и они ответил Зенит и ЦСКА
12:33
Баск
Был тут в круизе в Италии, Испании, Франции и многих странах Латинской Америки. Специально спрашивал, какие Российские клубы любители футбола знают. В основном все знают только Зенит да ЦСКА. Спартак только один вспомнил. Забыли Спартак во всем мире. Какая уж тут может быть популярность. Ну были может быть популярны в прошлом веке. Так кто в прошлом и этом веке помнит популярного первого чемпиона Англии позапрошлого века - Престон Норт Энд ?
12:26
Сеня007
На мой взгляд, о популярности команды в целом в России (а не только в своем городе) можно судить по такому косвенному показателю, как заполняемость гостевой трибуны во время выездных матчей. На эти матчи в провинции на гостевую очень часто приходят "местные" болельщики столичных команд. Так в Краснодаре (на стадионе "Кубань"), например, гостевая "Спартака", по моим субъективным ощущениям, всегда собирает в 1,5-2 раза больше болельщиков, чем гостевая "Зенита" или ЦСКА.
12:25
Супершвайни
тов. Никанор Среднеохтинский В контакте у Зенита 835714 подписчиков, а у Спартака 801285. 12:11========= хош, я буду твоим подписчиком =))))))))))))))))
12:23
alex-ls
в Газпроме зенит самый популярный клуб, а других он за людей не считает
12:23
Супершвайни
Правда - очко колит, г-н Миллер и его прихвастни)))
12:21
Ю.Ю.
Вот зачем Вы так, господин Митрофанов? Последнее, что осталось у красно-белой братии отбираете.)))
12:16
тов. Никанор Среднеохтинский
А те, кто нетом не пользуется, собственно и не люди)
12:12
тов. Никанор Среднеохтинский
В контакте у Зенита 835714 подписчиков, а у Спартака 801285.
12:11
Kirillyurrich
хрюши-против! Митрофанов троллит свиней, а они и рады похрюкать! ужО забыли судейку, кубок, аек из кипра и даже про помои свои, недоеденные!!
12:10
Красно Белый Питер
А как же высказывания Л.Слуцкого в интервью ..." Россия Не футбольная страна"- Где он называет Спартак самым популярным клубом....:)) Видимо совсем в футболе не понимает ничего в отличие от господина Митрофанова...
12:09
PitersS
Почитайте комменты СЭ и поймете-здесь собираются одни кретины-они за Спартак и голосуют. Быть первым по опросу СЭ позорно. Какова газета, таковы и поЧитатели.
12:09
ravilius777
по всем данным ваш проект ГазПрем закроют, лет через 10
12:09
Алексей Х
Delavar-80 уже 7 тысяч, выводы как бы можно сделать)))
12:09
merniloskut
Даже в Питере большинство не за Зенит переживает, а за то бабло которое украли у города. Якобы строить могильник на Крестовском. У кого вы популярны, разве что у бомжей!?
12:08
Союз Аполлонович
Митрофанушко, такое Митрофанушко. Хватит уже народ смешить, болезный
11:59
Delavar-80
Алексей Х Проголосовало еще очень мало людей, господин Алексей.
11:58
Алексей Х
а Nielsen вообще еще в июне приобрел Repucom...Эх, плохо учился в школе Митрофанов, однако.)))
11:57
Seraffim
Ха,ха, повеселил. Да у Зенита было больше поклонников, когда он первый раз стал чемпионом, а сейчас его больше ненавидят. У нас в стране очень развито чувство справедливости и не любят богатых, которым все дозволено. Скорее Ростов и Краснодар будут конкурировать со Спартаком за то, что бы называться самым популярным клубом.
11:57
Алексей Х
Результат опроса на СЭ говорит несколько о другом, г-н Митрофанов!))
11:55
Супершвайни
ХА-ХА-ХА (c) Фантомас ))) Родилсо в 1982. Женилсо. Устроили )))
11:49
wedes
По количеству атрибутики на людях - самый популярный в России клуб - это Барселона)
11:48
Ору на Конэ
Опрос выше, толстый школьник))))
11:45
Tikhonov11
С бабаевым 2 сапога пара. Тот тоже нормально мочит. Не знаю, кто круче.
11:31
maxcds
)))))))))) "ссы в глаза - божья роса"
11:31