18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Митрофанов назначен советником председателя правления "Зенита"

0
0
0
0
4

"Зенит" объявил о назначении Максима Митрофанова на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Никаких подробностей не сообщается.

Напомним, что ранее Митрофанов был генеральным директором сине-бело-голубых. Этот пост он занимал с 1 января 2007 года. В "Зените" специалист трудился с 14 февраля 2006-го, когда стал директором по коммерческой деятельности, управлению и развитию.

Вчера стало известно, что пост и.о. генерального директора сине-бело-голубых занял бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко. Сегодня клуб объявил о назначении генеральным директором Константина Сарсании.

Фурсенко снова в Зените //
Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"

Опрос

Какой тренер нужен "Зениту"?
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-05-27-maksim-mitrofanov-naznachen-na-dolzhnost-sovetnika-predsedatelya-pravleniya-zenita-.htm

0
0
0
0
4
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Производственник

lexxxus =========================================== я просил серьезно

19:27

lexxxus

Производственник ты чего глупости то всякие спрашиваешь?

19:24

marksan

В роли "серого" кардинала?

19:24

Производственник

очень интересно,чей он сынок,кто знает,только серьезно?

19:16