Митрофанов назначен советником председателя правления "Зенита"

"Зенит" объявил о назначении Максима Митрофанова на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Никаких подробностей не сообщается.

Напомним, что ранее Митрофанов был генеральным директором сине-бело-голубых. Этот пост он занимал с 1 января 2007 года. В "Зените" специалист трудился с 14 февраля 2006-го, когда стал директором по коммерческой деятельности, управлению и развитию.

Вчера стало известно, что пост и.о. генерального директора сине-бело-голубых занял бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко. Сегодня клуб объявил о назначении генеральным директором Константина Сарсании.

Фурсенко снова в Зените //

Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"