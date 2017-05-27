Митрофанов назначен советником председателя правления "Зенита"

"Зенит" объявил о назначении Максима Митрофанова на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Никаких подробностей не сообщается.
Напомним, что ранее Митрофанов был генеральным директором сине-бело-голубых. Этот пост он занимал с 1 января 2007 года. В "Зените" специалист трудился с 14 февраля 2006-го, когда стал директором по коммерческой деятельности, управлению и развитию.
Вчера стало известно, что пост и.о. генерального директора сине-бело-голубых занял бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко. Сегодня клуб объявил о назначении генеральным директором Константина Сарсании.
Фурсенко снова в Зените //
Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-27-maksim-mitrofanov-naznachen-na-dolzhnost-sovetnika-predsedatelya-pravleniya-zenita-.htm
Производственник
lexxxus =========================================== я просил серьезно
19:27
lexxxus
Производственник ты чего глупости то всякие спрашиваешь?
19:24
marksan
В роли "серого" кардинала?
19:24
Производственник
очень интересно,чей он сынок,кто знает,только серьезно?
19:16