Мирон Маркевич: "Тимощук может оправдываться как угодно, но лучше бы он начал карьеру на Украине"

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич негативно относится к тому, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". По его словам, 37-летнему специалисту нужно было начинать карьеру на Украине.
- Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека, - приводит "Комсомольская правда" в Украине" слова Маркевича. - Он был неплохим футболистом, мы немного работали вместе в сборной.
Как я могу относиться к его решению принять предложение "Зенита"? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине.
Дополнительная информация
http://kp.ua/sport/571349-tymoschuk-v-zenyte-a-chto-delat-esly-v-ukrayne-nykomu-ne-podkhodyl
П_о_в_а_р
Продалси москалям.(((
17:21
Саша ИЗ Симферополя
Долой националиста Маркевича.Позор таким людям.
17:03