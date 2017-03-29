16:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирон Маркевич: "Тимощук может оправдываться как угодно, но лучше бы он начал карьеру на Украине"

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Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич негативно относится к тому, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". По его словам, 37-летнему специалисту нужно было начинать карьеру на Украине.

- Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека, - приводит "Комсомольская правда" в Украине" слова Маркевича. - Он был неплохим футболистом, мы немного работали вместе в сборной.

Как я могу относиться к его решению принять предложение "Зенита"? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру в Украине.

Дополнительная информация

http://kp.ua/sport/571349-tymoschuk-v-zenyte-a-chto-delat-esly-v-ukrayne-nykomu-ne-podkhodyl

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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Продалси москалям.(((

17:21

Саша ИЗ Симферополя

Долой националиста Маркевича.Позор таким людям.

17:03

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