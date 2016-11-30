Мирча Луческу: "Зениту" сегодня повезло"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что его команде повезло, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. – Луческу добавил, что соперник продемонстрировал очень хорошую игру.

– Нам повезло сегодня. Говорил перед игрой, что "Уфа" – хорошая команда, у нее неплохой набор игроков, она организованная. Хорошую игру гости сегодня и продемонстрировали. В таких погодных условиях проще играть на контратаках, как действовала "Уфа", чем позиционно. А у нас была только одна контратака, после которой забил Кокорин.

"Зенит" вырвал победу в матче с "Уфой"