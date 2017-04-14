Мирча Луческу: "Зенит" повернет чемпионат в другое русло, победив "Спартак"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что сине-бело-голубые утратят шансы на чемпионство, если проиграют красно-белым, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам специалиста, в этой игре будет идти борьба на ментальном уровне.

- Игру со "Спартаком" будет решать не индивидуальное мастерство, не техника. Это матч на ментальном уровне, - сказал Луческу. - Какая команда проявит больший характер, та и получит преимущество. Каждый должен досконально знать, как действует соперник. Если мы победим, то повернем чемпионат в другое русло.

- Если "Зенит" проиграет, то покинет гонку за титул?

- Да, естественно. Это всем ясно.