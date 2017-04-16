22:26 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Зенит" не заслужил больше ничьей в матче со "Спартаком"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) посетовал, что его команда допустила ряд ошибок. Также наставник рассказал о перестановках по ходу встречи.

– "Зенит" совершил слишком много не вынужденных потерь, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Нужно было отыгрываться. Были моменты у Дзюбы и Шатова. Могла бы быть ничья. Но больше ничьей мы не заслужили.

Я переместил Жулиану, выдвинул Данни и поставил реактивного Шатова. У них было много хороших моментов, но и возникали ошибки в обороне. Было большое давление. Не думаю, что футболисты могли так легко ошибаться. Иногда нам приходилось вскрывать позиционную оборону соперника.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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fedor pavlovitsh

Братан, уезжай в Румынию. В зенит - Карпина!!!!!!!!!!

22:49 16 апреля

sakusda

может быть мее???

22:41 16 апреля

RedMack2

Боаш уходи! Луческу приходи!)))

22:37 16 апреля

foreverCSKAforever

Боаш, уходи!

22:33 16 апреля

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