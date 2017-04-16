Мирча Луческу: "Зенит" не заслужил больше ничьей в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) посетовал, что его команда допустила ряд ошибок. Также наставник рассказал о перестановках по ходу встречи.

– "Зенит" совершил слишком много не вынужденных потерь, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Нужно было отыгрываться. Были моменты у Дзюбы и Шатова. Могла бы быть ничья. Но больше ничьей мы не заслужили.

Я переместил Жулиану, выдвинул Данни и поставил реактивного Шатова. У них было много хороших моментов, но и возникали ошибки в обороне. Было большое давление. Не думаю, что футболисты могли так легко ошибаться. Иногда нам приходилось вскрывать позиционную оборону соперника.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"