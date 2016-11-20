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Мирча Луческу: "Я не оказываю давление на вратарей"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед домашним матчем 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что он не оказывает давление на вратарей, чередуя их в каждой встрече. По словам специалиста, такая ротация позволяет голкиперам лучше подготовиться к играм через два дня на третий с учетом выступления в Лиге Европы.

- Это не давление на вратарей, мы чередуем их довольно часто, ровно так же, как сменяют друг друга игры в разных турнирах, - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - Я хочу, чтобы наши голкиперы были готовы, поэтому они играют поочереди.

Что касается состава, то, возможно, после этого матча мы привлечем к тренировкам с основной командой кого-то из молодежи.

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