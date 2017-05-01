Мирча Луческу: "Я физически не мог встретиться с президентом "Галатасарая"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) опроверг слухи о встрече с президентом "Галатасарая". Он подчеркнул, что турецкие СМИ регулярно сватают его в один из местных клубов.

– Турецкие СМИ писали о вашей встрече с президентом "Галатасарая". Правда ли это?

– Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда кого-то сватают туда. Работая там, я оставил за собой хороший след, поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне. По большому счету я бы физически не смог встретиться с президентом "Галатасарая", поскольку был все время в Петербурге. ​(Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Томь" - "Зенит"